رفع 57 قضية أمام الفيفا ضد "اتحاد جدة" السعودي كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن وصول عدد القضايا المرفوعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي إلى 57 قضية، مشيراً إلى أن الإدارة مطالبة بسداد 108 مليون ريال.