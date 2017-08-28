  • الإثنين ٥ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , أغسطس 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201459 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 10:57 الاقسام: رياضة  
رفع 57 قضية أمام الفيفا ضد "اتحاد جدة" السعودي

رفع 57 قضية أمام الفيفا ضد "اتحاد جدة" السعودي

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن وصول عدد القضايا المرفوعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي إلى 57 قضية، مشيراً إلى أن الإدارة مطالبة بسداد 108 مليون ريال.

وقال الحائلي: “القضايا المرفوعة ضدنا وصلت إلى 57 قضية ومطلوب من الإدارة تسديد 108 مليون ريال، ولم أتلق سوى 41 مليون فقط خلال الشهرين الماضيين وجميعها من والدي.

واستدرك: “حالياً لا يوجد من يدعم إدارة النادي مالياً سوى والدي.

ووجه الحائلي رسالة لمحبي وجماهير النادي: “رسالتي لعشاق النادي، فلنتحد من أجل الاتحاد وأبواب النادي مفتوحة للجميع ومن يريد الإطلاع على عملنا فنحن نرحب به”.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec