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|رقم الخبر: 201459
|تاريخ النشر: آب 28, 2017
|الوقت: 10:57
|الاقسام: رياضة
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رفع 57 قضية أمام الفيفا ضد "اتحاد جدة" السعودي
كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن وصول عدد القضايا المرفوعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي إلى 57 قضية، مشيراً إلى أن الإدارة مطالبة بسداد 108 مليون ريال.
وقال الحائلي: “القضايا المرفوعة ضدنا وصلت إلى 57 قضية ومطلوب من الإدارة تسديد 108 مليون ريال، ولم أتلق سوى 41 مليون فقط خلال الشهرين الماضيين وجميعها من والدي”.
واستدرك: “حالياً لا يوجد من يدعم إدارة النادي مالياً سوى والدي”.
ووجه الحائلي رسالة لمحبي وجماهير النادي: “رسالتي لعشاق النادي، فلنتحد من أجل الاتحاد وأبواب النادي مفتوحة للجميع ومن يريد الإطلاع على عملنا فنحن نرحب به”.
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