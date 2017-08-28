استطاع المنتخب الإيراني من الفوز بلقب البطولة في المنافسات العالمية لتكواندو الناشئين التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وافادت وكالة تسنيم للأنباء أن النسخة الثالثة من بطولة العالم لرياضة تكواندو الناشئين قد اختتمت بعد أن شارك فيها 420 لاعب تكواندو (230 فتى و190 فتاة) من 45 دولة في أنحاء العالم. وقد أقيمت منافسات البطولة في مدينة شرم الشيخ المصرية حيث استطاع المنتخب الإيراني من احراز لقب البطولة بعد أن احتل فريق الفتية الإيرانيين المركز الثاني، وفريق الفتيات المركز الثالث فيها.

وحصد المنتخب الإيراني ميداليات ملونة في هذه البطولة؛ شملت 3 ميداليات ذهبية، و5 فضية وميدالية برونزية واحدة.

علما ان المنتخب التايلندي جاء في المركز الثاني، فيما صنفت تركيا في المركز الثالث خلال منافسات البطولة العالمية لتكواندو الناشئين في مصر.