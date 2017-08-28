  • الإثنين ٥ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , أغسطس 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201457 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 10:58 الاقسام: رياضة  
للمرة الاولى .. ايران تغيب عن بطولة العالم للمصارعة لعام 2018

للمرة الاولى .. ايران تغيب عن بطولة العالم للمصارعة لعام 2018

يغيب منتخب ايران للمصارعة الحرة للمرة الاولى منذ عام 1993 عن بطولة العالم للمصارعة لعام 2018 وذلك بعد ان صُنف في المركز التاسع خلال بطولة العالم التي اقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بطولة العالم للمصارعة الحرة انتهت يوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، وحصل المنتخب الايراني على المركز التاسع في هذه البطولة ليخفق ولاول مرة منذ عام 1993 من المشاركة في بطولة العالم.

ولم يحالف المنتخب الايراني الحظ في تقلد ميداليات مختلفة خلال هذه البطولة، سوى المصارع الايراني الفذ "حسن يزداني" الذي حصد ميدالية ذهبية بوزن 86 كغ وذلك في اليوم الاول من هذه البطولة.

من جانب اخر، احتل المنتخب الامريكي المركز الاول في هذه البطولة بينما حاز منتخب روسيا على المركز الثاني وجورجيا المركز الثالث.

وكان منتخب ايران قد احرز لقب البطولة 5 مرات في يوكوهاما باليابان خلال العام 1961، وفي منجستر بالمملكة المتحدة  في عام 1965، وفي طهران خلال عامي 1998 و2002 ، من ثم في بودابست  عام 2013؛ علما ان المنتخب الايراني للمصارعة الحرة احرز المركز الثاني لـ  7 مرات، والمركز الثالث لـ 11 مرة، في مختلف البطولات العالمية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تسنيم للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1582 sec