يغيب منتخب ايران للمصارعة الحرة للمرة الاولى منذ عام 1993 عن بطولة العالم للمصارعة لعام 2018 وذلك بعد ان صُنف في المركز التاسع خلال بطولة العالم التي اقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بطولة العالم للمصارعة الحرة انتهت يوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، وحصل المنتخب الايراني على المركز التاسع في هذه البطولة ليخفق ولاول مرة منذ عام 1993 من المشاركة في بطولة العالم.

ولم يحالف المنتخب الايراني الحظ في تقلد ميداليات مختلفة خلال هذه البطولة، سوى المصارع الايراني الفذ "حسن يزداني" الذي حصد ميدالية ذهبية بوزن 86 كغ وذلك في اليوم الاول من هذه البطولة.

من جانب اخر، احتل المنتخب الامريكي المركز الاول في هذه البطولة بينما حاز منتخب روسيا على المركز الثاني وجورجيا المركز الثالث.

وكان منتخب ايران قد احرز لقب البطولة 5 مرات في يوكوهاما باليابان خلال العام 1961، وفي منجستر بالمملكة المتحدة في عام 1965، وفي طهران خلال عامي 1998 و2002 ، من ثم في بودابست عام 2013؛ علما ان المنتخب الايراني للمصارعة الحرة احرز المركز الثاني لـ 7 مرات، والمركز الثالث لـ 11 مرة، في مختلف البطولات العالمية.