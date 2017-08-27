ذكرت مصادر محلية الأحد، أن تركيبة الحكومة الجديدة ونوعية التعديل الوزاري بات جاهزًا لدى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وتنتظر رئاسة الحكومة إعلان مكتب مجلس نواب الشعب عن جلسة عامة استثنائية لطرح ملف التعديل الوزاري الذي يشمل حوالي 7 وزارات بينها وزارة سيادية.

وذكرت المصادر أن التعديل لن يشمل وزير الشباب والرياضة مجدولين الشارني، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية.

وأوضحت أيضًا أنه وقع التخلي عن إمكانية ترشيح حاتم بن سالم لوزارة التربية رغم ترشيح اسمه من قبل «نداء تونس»، ورضا شلغوم ورضا العبيدي المرشحين لتولي مناصب وزارية.