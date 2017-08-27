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رقم الخبر: 201451 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 20:05 الاقسام: عربيات  
سيناتور أمريكي يشن هجوماً على المغرب

سيناتور أمريكي يشن هجوماً على المغرب

عبّر السيناتور “تيم كاين”، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية للشرق الأدنى، عن مخاوفه بشأن الوضع الراهن في المغرب جراء “الاضطرابات الاجتماعية المستمرة في البلاد” وحالة المؤسسات وحقوق الإنسان بصفة عامة.

وقال السيناتور الأمريكي الذي رشحه الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الانتخابات الأخيرة، في رسالة موجهة إلى ناخبيه وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لدي مخاوف بشأن حالة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، كما أن المواطنين لا يتمتعون بالحماية الكاملة للتعبير عن مواقفهم بكل حرية”.

واتهم “تيم كاين” السلطات بالتضييق على وسائل الإعلام المستقلة، واستهداف المعارضين بشكل غير عادل نظراً لمعتقداتهم السياسية. وزاد قائلاً: “كما يساورني القلق إزاء مركزية السلطة وعدم استقلالية النظام القضائي في المغرب”.

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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