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رقم الخبر: 201450 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 20:02 الاقسام: عربيات  
السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري في الاتجاهين

السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري في الاتجاهين

فتحت السلطات المصرية صباح الاحد، معبر رفح في الاتجاهين أمام الحجاج المتجهين إلى الديار المقدسة، والحالات الإنسانية، بحسب مصادر إعلامية.

وكانت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية في غزة أوضحت أن السلطات المصرية ستفتح المعبر يومي الأحد والاثنين لمغادرة الحالات الإنسانية، والحجاج إلى مكة الكرمة، ودخول العالقين إلى القطاع.

ونشرت الهيئة كشف المسافرين المزمع سفرهم عبر المعبر الاحد والذين سلموا جوازاتهم يوم الجمعة الماضي في الصالة الخارجية للمعبر.

وأضافت الهيئة حافلتين من كشف يوم الاثنين إلى كشف الأحد، كما نشرت كشفا خاصا بالحالات المرضية المستعصية ومرضى السرطان للسفر عبر المعبر يوم الاثنين.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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