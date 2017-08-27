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رقم الخبر: 201449 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
مجموعة مسلحة تغلق حقل الشرارة النفطي الليبي

مجموعة مسلحة تغلق حقل الشرارة النفطي الليبي

أغلقت مجموعة مسلحة صمامين بخط الأنابيب الواصل إلى حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول الليبية، للمطالبة بمزيد من إمدادات الوقود لمنطقة الزنتان وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

ونقلت وكالة رويترز عن مهندسين قولهم، الأحد: إن حقل الشرارة الذي ينتج نحو 280 ألف برميل يوميا أُغلق قبل أسبوع.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية بحسب وثيقة للشركة.

وقال متحدث باسم شركة الخليج" الفارسي" للنفط (أجوكو): إن مجموعة مسلحة أخرى مكلفة بحراسة منشآت النفط أغلقت خط الأنابيب الواصل إلى حقل الحمادة الليبي لكن الحقل مازال يعمل ومن المتوقع إجراء محادثات الاحد لإعادة فتح خط الأنابيب.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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