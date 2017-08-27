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رقم الخبر: 201448 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: عربيات  
السعودية تقرر منح الجنسية للأجانب المولودين في المملكة

السعودية تقرر منح الجنسية للأجانب المولودين في المملكة

أوضح اللواء عبد القادر كمال عضو اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الشورى السعودي أن الأجانب المولودين في المملكة سوف يصبح بإمكانهم الحصول على الجنسية السعودية بعد بلوغهم سن الرشد، وبعدها سوف يمنحون مهلة عام واحد للاختيار بين منحهم الجنسية السعودية أو الإحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.

وأوضح أيضا أن الذكر الأجنبي إذا قرر إختيار الجنسية السعودية فأنها تمنح له على الفور.

لكن فيما يخص الأنثى الأجنبية المولودة في السعودية فأنها تحصل على بطاقة فقط وتمنح الجنسية السعودية إذا تزوجت بسعودي، وهذا لمنع إستفادة أي أجنبي من الجنسية السعودية للمرأة المولودة في السعودية.

وأوضح اللواء كمال أن الهدف من قرار مجلس الوزراء منح الجنسية للزوجة الأجنبية، الذي أقر الأسبوع الماضي ويتوقع دخوله حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران المقبل، هو توحيد جنسية الأسرة.

وأوضح التعديل أيضا أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بزوجها السعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.

ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة بعد النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لتلك التعديلات.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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