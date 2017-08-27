  • الأحد ٤ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , أغسطس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201447 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 19:56 الاقسام: عربيات  
مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الصومالية

مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الصومالية

ذكر تنظيم القاعدة في بيان على الإنترنت إن قياديا كبيرا في حركة الشباب الإرهابية التابعة للتنظيم في الصومال قُتل الشهر الماضي في ضربة جوية أميركية.

وقال الصومال وقتها إن جيشه والقوات الأجنبية المتحالفة معه قتلوا الرجل ويدعى علي محمد حسين أو علي جبل الذي يعتقد أنه المسؤول عن عدة تفجيرات.

ولم يكشف الصومال عن جنسية القوات الأجنبية لكن جنودا أميركيين شاركوا في السابق في غارات كهذه.

وجاء في بيان القاعدة الذي وزع على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطائرات الأميركية قصفت جبل في المرة الأولى فأخطأته وأصابته في الثانية فقتلته.

وقال الصومال الشهر الماضي إن مقتل علي جبل "سيقلل قدرة الشباب على القيام بأعمال عنف خرقاء ضد شعب الصومال وجيرانه بشرق أفريقيا والمجتمع الدولي".

ونفذت الحركة المرتبطة بالقاعدة هجمات متكررة في مقديشو في محاولة لإطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ولطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec