ذكر تنظيم القاعدة في بيان على الإنترنت إن قياديا كبيرا في حركة الشباب الإرهابية التابعة للتنظيم في الصومال قُتل الشهر الماضي في ضربة جوية أميركية.

وقال الصومال وقتها إن جيشه والقوات الأجنبية المتحالفة معه قتلوا الرجل ويدعى علي محمد حسين أو علي جبل الذي يعتقد أنه المسؤول عن عدة تفجيرات.

ولم يكشف الصومال عن جنسية القوات الأجنبية لكن جنودا أميركيين شاركوا في السابق في غارات كهذه.

وجاء في بيان القاعدة الذي وزع على مواقع التواصل الاجتماعي إن الطائرات الأميركية قصفت جبل في المرة الأولى فأخطأته وأصابته في الثانية فقتلته.

وقال الصومال الشهر الماضي إن مقتل علي جبل "سيقلل قدرة الشباب على القيام بأعمال عنف خرقاء ضد شعب الصومال وجيرانه بشرق أفريقيا والمجتمع الدولي".

ونفذت الحركة المرتبطة بالقاعدة هجمات متكررة في مقديشو في محاولة لإطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ولطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.