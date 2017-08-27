اقتحمت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، عدة مناطق في الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات تركزت في وبيت لحم والخليل وأريحا.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية إن قوات العدو اقتحمت بلدة حوسات غرب بيت لحم، واعتقلت عدداً من الشبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

فيما اعتقلت تلك القوات شابا من مدينة الخليل، وشابين من بلدة بني نعيم شرقاً.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن قواته اقتحمت منطقة الزبيدات في أريحا، واعتقلت 4 شبان.

وفي سياق آخر تظاهر المئات في مدينة "بيتاح تكفا" قرب تل أبيب، للمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد. حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن "نحو 1500 شخص شاركوا بالتظاهرة التي أقيمت، مساء السبت، بالقرب من مركز الشرطة في المدينة، ومنزل المستشار القضائي للحكومة والنائب الإسرائيلي العام أفيحاي مندلبليت".

وأضافت الصحيفة: "منعت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من الوصول للمنطقة التي نظمت فيها التظاهرة، بناء على قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بتحديد عدد المتظاهرين في المسيرات ضد نتنياهو بـ 500".

وتضمن قرار المحكمة العليا منع أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه نتنياهو، من تنظيم مظاهرات مؤيدة قرب التظاهرات المناهضة له "منعا للاشتباك بين الطرفين".

وخلال الأشهر الماضية، نظمت العديد من التظاهرات في تل أبيب ومناطق أخرى في" إسرائيل"، تطالب بإقالة نتنياهو والتعجيل في التحقيق معه، وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو منذ عدة أشهر في قضيتين؛ الأولى حول منفعة من رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته "سارة" على هدايا وتعرف باسم "الملف 1000".

والقضية الثانية حول عقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزس، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، وهي القضية المعروفة باسم "الملف 2000".

وتحول شبهات حول نتنياهو في قضية أخرى تعرف باسم "الملف 3000" وتتعلق بحصول مقربين منه على عمولات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.