* قوات موالية للإمارات تحتجز مشتقات نفطية بعدن * مصدر ينفي وقوع اشتباكات بين قوات صالح وحركة انصار الله في صنعاء

أقرت قيادة تحالف العدوان السعودي الاميركي على اليمن بارتكابها مجزرة بحق المدنيين العزل في حي فج عطان في العاصمة اليمنية صنعاء فجر الجمعة.

وزعمت قيادة العدوان في بيان لها السبت ان “اصابة الهدف المدني وقعت بسبب وجود خطأ تقني”، واضافت انه “بعد مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي اتضح وجود خطأ تقني كان سببا في وقوع الحادث العرضي غير المقصود”.

وادعت قيادة العدوان ان طائراتها كانت تستهدف مركزا للقيادة والسيطرة والاتصالات للجيش اليمني واللجان الشعبية ويقع أيضا في منطقة الغارة في حي فج عطان عند الاطراف الجنوبية لصنعاء.

يذكر ان المجزرة التي ارتكبتها طائرات العدوان بقصف منازل سكنية أدت الى استشهاد 14 واصابة 24 آخرين غالبيتهم من الاطفال والنساء.

من جهة اخرى ذكرت مصادر محلية أن قوات ما تسمى بالحزام الأمني الموالية للإمارات بمحافظة عدن احتجزت أكثر من 30 شحنة مشتقات نقطة مخصصة للبيع في محطات المدينة.

وأكدت المصادر أن تلك القوات اعترضت واحتجزت الجمعة، أكثر من 30 شحنة بنزين وديزل كانت في طريقها من مصافي عدن إلى محطات البيع بهدف التخفيف من الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية التي تعاني منها عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.

جدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني غير نظامية، أنشأتها وتمولها الإمارات، وهي تنشط في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

هذا ونفى مصدر في العاصمة اليمنية صنعاء وقوع اية اشتباكات بين قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وحركة انصار الله بحسب ما أفاد مراسل "RT".

ونفى المراسل الأنباء التي تحدثت عن انتشار المقاتلين الموالين لصالح في صنعاء.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد قالت، في وقت سابق، إن اشتباكات اندلعت بين الجانبين في المدينة بعد محاولة أنصار الله احتجاز أحد أبناء الرئيس اليمني السابق، صلاح علي عبد الله صالح، في شارع حدة وسط صنعاء.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأحد، مصرعهم في تدمير طقم عسكري لهم وهجمات للجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز وشبوة.

وأوضح مصدر "عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية دمرت طقما عسكريا تابعا لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة شمال شرق تبة السيمن في مديرية ذباب غرب محافظة تعز.

وأكد المصدر مصرع وجرح من كان على متن الطقم العسكري.

وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في شبكة الصيرتين بمديرية الصلو بالمحافظة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وفي محافظة شبوة، نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في التبة السوداء بمديرية عسيلان خلفت خسائر بشرية في صفوفهم.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم، السبت، خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف استمرت لساعات باتجاه شرق منطقة يختل في مديرية المخا، ولقي العشرات من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون، كما تم تدمير آلية لهم، خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الهاملي بمديرية موزع المجاورة لمديرية المخا غرب تعز.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية منتصف ليل السبت غارة على مواقع المرتزقة في منطقة القرن في نهم التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.

مصدر عسكري أوضح للمسيرة أن العملية سبقها تمشيط مكثف ومن ثم تضييق الخناق على المرتزقة قبل أن تتم عملية الإغارة.

وأفاد المصدر عن وجود عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة إثر العملية الهجومية على مواقعهم في القرن بنهم.

وفي غضون ذلك شنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً نوعياً على مواقع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي في محافظة تعز، حيث استبق الجيش واللجان هجومهم بتمشيط تلك المواقع قبل اقتحامها في منطقة شبكة الصيرتين في مديرية الصِّلْوْ جنوبي محافظة تعز.

إلى ذلك، قتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي والجنود السودانيين فيما دُمرت آلية عسكرية لهم أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه منطقة يَخْتُل، حيث أفاد مصدر عسكري بتمكن الجيش واللجان من إحباط محاولة تقدم واسعة لقوات هادي مسنودة بغارات جوية مكثفة للتحالف السعودي استهدفت منطقة يَخْتُل من الجهة الجهة الشرقية في مديرية المَخَا الساحلية غرب محافظة تعز جنوب اليمن.

كذلك شن الجيش واللجان هجوماً خاطفاً على مواقع قوات هادي في منطقة القرن رغم الغارات الجوية للتحالف السعودي التي استهدفت منطقتي القرن وبني بارق، إلا أن الجيش واللجان تمكنا من تنفيذ الهجوم على تلك المواقع المستحدثة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من قوات هادي خلال محاولتهم التصدي للهجوم في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

وفي السياق ذاته، قتل وجرح نحو 11 عنصراً من قوات هادي إثر اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم في التلة السوداء للمرة الرابعة منذ ثلاثة أيام في مديرية عسيلان غربي محافظة شبْوة شرق اليمن.

إلى محافظة مأرب، قتل 6عناصر من قوات هادي إثر تجدد المواجهات مع الجيش واللجان في منطقة المَخْدَرَة في سياق ذلك شنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على وادي الربيعة في مديرية صِرواح غربي المحافظة.

وفي محافظة الجوف المجاورة دمر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي بلغم أرضي ما أدى إلى مقتل وجرح من على متنها في وادي هراب بمديرية الخَب والشّعْف في حين استهدفت غارات جوية للتحالف السعودي منطقة المَطمّة دون أن ترد معلومات عن َوقوع ضحايا شمالي المحافظة الصحراوية شرق البلاد.

هذا وقصف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات الجنود السودانيين وقوات هادي شمالي صحراء ميدي الحدودية، الأمر الذي أسفر إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وفق ما أفاد مصدر عسكري. في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي 14غارة جوية على مدينتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حَجّة غرب اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية قصف الجيش واللجان بالمدفعية تحصينات الجنود السعوديين ومرابض آلياتهم في معسكر رجلاء وموقع المخروق بنجران، كما طاول القصف المدفعي للجيش واللجان تحصينات الجنود السعوديين في منفذ الطِوال الحدودي بالتزامن مع مقتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان في رقابة قيس بجيزان السعودية.