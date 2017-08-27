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رقم الخبر: 201443 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: محليات  
الحوزة العلمية في قم المقدسة تندد بإعتداء داعش على مسجد في كابول

الحوزة العلمية في قم المقدسة تندد بإعتداء داعش على مسجد في كابول

نددت جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة بالإعتداء الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على مسجد الإمام الزمان (عجل الله فرجه) في مدينة كابول الأفغانية.
وفي بيان صادر أعربت جمعية مدرسي الحوزة العلمية عن تنديدها باستشهاد النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مشيرة  الى أن هذا الإعتداء أظهر مرة أخرى قساوة ودموية هؤلاء المجرمين.
وصرح البيان: في الوقت الذي بدأ الشيعة والسنة في أفغانستان يعيشون معاً حياة أخوية تهدف الى إعلاء كلمة الحق قام تنظيم داعش الذي ذاق طعم الهزيمة في العراق وسوريا ومن قبل أبطال المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي، باستهداف الوحدة والأخوة في أفغانستان مرتكباً هذه الجريمة الدامية.
واضاف البيان إن جمعية مدرسي الحوزة العلمية إذ تستنكر هذا الإعتداء الذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء تعلن إن مثل هذه الإعتداءات سوف تزيد من وعي وصحوة الشعب الأفغاني المظلوم وإن هذا الشعب سوف يوجه الرد المناسب لهؤلاء المجرمين.
وطالبت جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم المسؤولين في السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية بمتابعة الحقوق القانونية والسياسية لضحايا الإعتداء وذلك للحفاظ على حقوق شهداء هذا الحادث الأليم في المحافل الدولية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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