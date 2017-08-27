أعلن ممثل اه الى أردل وفارسان وكوهرَنغ وكيار التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري (مركز) في مجلس الشورى الإسلامي، ان جهارمحال وبختياري و أبروتسو الإيطالية ستعقدان عقد التوأمة قريبا.

وأضاف علي كاظمي بابا حيدري، يوم الأحد خلال حديثه لمراسل إرنا، ان محافظة أبروتسو(Abruzzo) الإيطالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط تقع بين لاتسيو و روما.

وصرح، انه تم خلال الزيارة التي قام بها عدد من المستثمرين الإيطاليين الى إيران، الاتفاق على عقد التوأمة بين محافظتي جهارمحال وبختياري و أبروتسو الإيطالية.

وأضاف عضو تكتل أميد (الأمل) بمجلس الشورى الإسلامي، ان إيران وإيطاليا تمتلكان حضارتين عظيمتين ولهذا، بإمكانهما أن تتعاونا مع بعض في مختلف المجالات الثقافية والحضارية على نطاق واسع.

وأردف بالقول ان عقد التوأمة بين جهارمحال وبختياري و أبروتسو، يسمح لمنتجي المحافظتين أن يعرضوا منتوجاتهم في إطار المعارض المشتركة.

و أضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وإيران توفر الأرضية الملائمة للإستثمار من قبل الإيطاليين في جهارمحال وبختياري خاصة في مجال إنتاج المياه المعدنية وصناعة السياحة وتعليب المنتوجات الغذائية.

تجدر الإشارة، أن محافظة جهار محال وبختياري ونظرا لموقعها في وسط جبال زاغروس، تعد واحدة من المناطق السياحية الأكثر جاذبية في المواسم الحارة في إيران، كما ان وجود الينابيع المعدنية ساهم في ان تكون هذه المحافظة رائدة في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية في البلاد.