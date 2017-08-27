أعلن مدير عام قسم العتبات المقدسة في مؤسسة الحج والزيارة محسن نظافتي عن إصدار تأشيرات زيارة الأربعين الحسيني في الـ 11 من سبتمبر القادم مشيراً الى أن الرسوم المقررة للتأشيرات هي 40 دولاراً للشخص الواحد.

وفي تصريح له قال نظافتي إن عملية منح التأشيرات ستتم في مدن مشهد وأهواز وطهران وكرمانشاه.

وأشار الى إمكانية التسجيل في مراسم زيارة الأربعين من خلال موقع سماح التابع لمؤسسة الحج والزيارة لافتاً الى أن الحكومة العراقية طلبت من سفير إيران لدى بغداد تحديد العدد الدقيق لزوارالأربعين من الإيرانيين.

وأعلن إن عملية إصدار تأشيرات زيارة الأربعين ستنتهي في 13 من شهر صفر القادم (2 نوفمبر القادم) وقال: فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات فقد جرت مفاوضات مع الجانب العراقي بهذا الخصوص إلا أن الجانب العراقي لم يبد استعداداً لذلك وأضاف: إن إلغاء التأشيرات لم يتم هذا العام بالتأكيد.

ولفت نظافتي الى أن بعثات زيارة العتبات المقدسة ستدخل العراق كما في السابق عبر المنافذ الشمالية والشمالية الغربية مشيراً الى منفذ خسروي الحدودي سيضاف الى المنافذ الحدودية الأخري هذا العام.