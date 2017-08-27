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رقم الخبر: 201440 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: عربيات  
مصادر: واشنطن قررت تخفيف العقوبات المتوقع فرضها على حزب الله

مصادر: واشنطن قررت تخفيف العقوبات المتوقع فرضها على حزب الله

أفادت وكالة (رويترز) الأحد، نقلا عن مصادر سياسية ومصرفية، بأن السلطات الأمريكية قررت تخفيف العقوبات المتوقع أن تفرض على حزب الله اللبناني.
وأكدت المصادر أن المشروع المعدّل الذي أحيل إلى الكونغرس في أواخر يوليو/تموز الماضي لا يحتوي على نقاط كانت تستدعي بالغ قلق بيروت، موضحا أن المشروع، مقارنة مع صيغته السابقة، يركز الاهتمام على اختيار أهداف العقوبات، ولا يستهدف اللبنانيين الشيعة.
وأردفت المصادر أن التعديلات الأخيرة تمنح الرئيس الأمريكي الحق في اختيار أهداف العقوبات، وتتطلب استهداف شخصيات تقدم دعما ماليا وماديا وفنيا هاما لحزب الله ولن تشمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحركته الشيعية (أمل).
ورجحت المصادر أن هذا القرار يدل على اهتمام الولايات المتحدة بمراعاة الاستقرار داخل لبنان، محذرة سلطات بيروت، في الوقت نفسه، من الإسترخاء، مع الإشارة إلى صعوبة التنبُّؤ بتطور سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء إيران وحلفائها، وخاصة حزب الله، بينما لن تتم مناقشة مشروع القانون الجديد في الكونغرس قبل بداية الخريف.
وأوضح مسؤولون لبنانيون أن البنوك الأجنبية قد تتنحى عن تعاونها مع مصارف في داخل لبنان بأكملها، ما سيسفر عن تجميد التدفق النقدي إلى لبنان من مواطنيها المقيمين في الخارج، وذلك قد ينسف اقتصاد البلاد.
ولا تزال السلطات اللبنانية والبنك المركزي والمصارف غير الحكومية في البلاد تبذل مساع بغية إقناع الساسة الأمريكيين بمراجعة موقفهم، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/رويترز
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