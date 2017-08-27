أكد وزير الطاقة الاميركي السابق، أن ايران ملتزمة بالإتفاق النووي، محذرا أنه اذا انسحبت واشنطن من الإتفاق، فستكون قد فرضت العزلة على نفسها.

وفي جانب من مقابلة أجراها معه موقع (بلومبيرغ)، نُشِرَ جانب منها، مساء السبت، وردا على سؤال عما اذا كانت الاوضاع بشأن الإتفاق النووي سارت مثلما كان يتوقع؟، قال (ارنست مونيز): من ناحية المعلومات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحدث عن التزام ايران التام، أقول نعم هذا هو الشيء الذي كنا نأمل ان يتحقق وقد تحقق.

وأضاف مونيز الذي كان ضمن الفريق النووي الاميركي المفاوض: الا انه من الناحية السياسية، لم نصل الى ما كنا نأمله، وخاصة ان هناك احتمالا ان ينسحب ترامب من الإتفاق، وهذا قرار سيّئ جدا.

وتابع: إن هذا القرار سيفرض العزلة على الولايات المتحدة بشكل مثير للسخرية، لأنه مادامت ايران ملتزمة بالإتفاق النووي، فإن الاوروبيين والآخرين سيواصلون التعاون معها.

وحسب تقارير غير رسمية، فان الرئيس الاميركي المكلف حسب القوانين الداخلية لبلاده ان يؤيد مرة كل ثلاثة اشهر التزام ايران بالإتفاق النووي، يبدو انه يبحث عن طريق ليتهم ايران بانتهاك الإتفاق النووي ليتنصل عن إصدار هكذا تأييد.

ويقال: إن السعي لوضع ايران على مفترق طرق إما السماح بتفتيش منشآتها العسكرية أو الإنسحاب من الإتفاق، هو الطريق الذي إهتدى اليه ترامب لتحقيق ما يصبو اليه في هذا المجال.

وهكذا قامت سفيرة اميركا لدى منظمة الامم المتحدة، نيكي هيلي، الاسبوع الماضي بزيارة الى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث صرحت؛ ان على ايران ان تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش المنشآت العسكرية.

وبناء على الإتفاق النووي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبغية الوصول الى أي موقع غير نووي، سواء كان عسكريا أو غير عسكري، عليها اولا ان تقدم الى ايران الوثائق والمعلومات التي تشير الى احتمال وجود نشاطات في هذا المكان ترتبط بالنووي، وأن تقدم طلبا بتفتيش المكان المشار اليه.

وفي حال رفض ايران لهذا الطلب، سيحال الى اللجنة المشتركة الثمانيّة المشرفة على الإتفاق النووي والمؤلفة من ايران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واميركا والاتحاد الاوروبي، ويجب السماح بالتفتيش فقط في حال صوت أغلب الأعضاء لصالح الوكالة الدولية، وتستغرق هذه العملية 24 يوما.