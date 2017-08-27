أعلن المساعد التنفيذي لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي العميد أبو الفضل سبهري راد، عن البدء في اجراء ابحاث حول منظومة اس 300، لافتا الى دخول هذه المنظومة الخدمة ونصبها في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار العميد أبو الفضل سبهري راد في تصريح لوكالة تسنيم للانباء الى ان احد المبادئ الرئيسية لكل مؤسسة عسكرية هو تبادل المعلومات، قائلاً: نتبادل المعلومات مع الدول الصديقة ومثلما تكون تلك الدول بحاجة الى تبادل المعلومات فنحن ايضاً سنجري اتصالات معها عند الحاجة لأي معلومة.

وحول نصب منظومة اس 300، أشار الى نصب هذه المنظومة في بعض المناطق بشكل مؤقت وهي على ارتباط بالشبكة الدفاعية، مشددا على جاهزيتها للقيام بأي مهمة.

وبشأن ما تروج له وسائل الاعلام الغربية عن ان هذه المنظومة قد تكون مهمتها حماية المنشآت النووية، كذّب ما يتردد بهذا الشأن، وقال: انه ليست هناك حاجة لاستخدام منظومة اس300 فقط، اذ لدينا منظومات كثيرة لاننوي حاليا الاعلان عنها وسيكشفُ عنها عند الحاجة.

وحول اجراء ابحاث حول اس 300 بهدف الإستفادة من التجارب الروسية، قال المساعد التنفيذي لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي: لا نجري ابحاثاً حول اس 300 فقط بل حول أي منظومة أو سلاح نكون بحاجة اليه في المستقبل.

ولفت العميد أبو الفضل سبهري راد الى انه يتم رصد أي طائرة تعبر الاجواء الايرانية منذ لحظة دخولها حتى لحظة هبوطها أو خروجها من الاجواء الايرانية، قائلاً: نراقبها بحيث لا تعبر فوق المناطق الحساسة أو المحظورة ونقوم بتوجيه تحذير لها حتى عند خروجها عن المسار الجوي المحدد لها بسبب سوء الاحوال الجوية، لتعود الى مسارها الاصلي.

وشدد المساعد التنفيذي لمقر خاتم الانبياء (ص) على وجود أوامر لدى وحدات الدفاع الجوي بحرية التصرف في حال اقتراب أي طائرة من المناطق المحظور فيها الطيران، قائلاً: لذلك نقوم بتوجيه تحذير لأي طائرة تُغيّر مسارها قبل القيام بأي خطوة تجاهها.