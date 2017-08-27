بغداد/نافع الكعبي – أعلن قائد الحملة العسكرية العراقية لتحرير مدينة تلعفر (70 كم غرب الموصل)، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الأحد، عن الانتهاء من تحرير كافة أحياء مدينة تلعفر ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، مؤكدا اندحار تنظيم (داعش) الإرهابي، فيما تنفذ القوات العراقية عمليات تمشيط وتطهير في المناطق المحررة في هذه الأوقات.

وقال يار الله، في بيان صحافي مقتضب: إن القوات العراقية حررت أحياء العسكري والصناعة والمعارض وبوابة تلعفر وقرية الرحمة، وبذلك تكون قد تحررت كافة أحياء تلعفر.

وأضاف: لم يتبق من ساحة العمليات العسكرية سوى بلدة العياضية والقرى المحيطة بها، وتقوم حاليا قطعات الفرقة 15 و16 بالتقدم في اتجاهها.

من جهته، أكد مصدر عسكري لوكالة خبرية، أنّ تعزيزات عسكرية كبيرة كانت وصلت، صباح الاحد إلى تلعفر، مبينا أنّ قيادة العمليات تركت جزءا من القوات العراقية في المناطق التي حررتها، وألحقت التعزيزات بدلا منها لتنفيذ الهجمات.

وأوضح أنّ القوات المتبقية في المناطق المحرّرة بدأت تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير فيها، وأنّ العمليات تركز على تطهير المناطق من المتفجرات والعبوات، ومن بقايا عناصر داعش.

وأشار إلى أنّه لا توجد عناصر كبيرة من التنظيم في تلك المناطق، سوى بعض الهاربين، وقد تم أسر عدد منهم.

يذكر أن القطعات العراقية أحرزت تقدما سريعا في معارك تلعفر خلال اليومين الأخيرين، ما أفقد تنظيم (داعش) قدرته على المطاولة في القتال.

في غضون ذلك، قال العقيد الركن مخلص حسين الأعرجي، من قيادة عمليات الجيش، في حديث صحافي: إن المهمة أنجزت داخل المدينة، وقد يعلن عن تحرير المدينة رسميا من قبل رئيس الوزراء خلال نهاية يوم غد (اليوم).

وأضاف: لا خسائر كبيرة في صفوف قواتنا كما أنه لا خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأن كثيرا من الأحياء تم دخولها دون قتال.

وتابع: تم اعتقال عدد من عناصر التنظيم الذين قاموا بحلق لحاهم والخروج مع المدنيين على أنهم نازحون لوجود معلومات مسبقة عنهم.

من جهته، أعلن قائد القوة البرية بالجيش العراقي الفريق الركن رياض توفيق، الاحد، إن قضاء تلعفر بات الآن في قبضة اليد، مؤكدا تحقيق الجيش انتصارات عديدة ضد تنظيم (داعش).

ونشرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، الأحد، خريطة جديدة تظهر تحرير مدينة تلعفر بمحافظة نينوى من سيطرة تنظيم (داعش) بالكامل.

وكان وزير الدفاع عرفان الحيالي، أكد، السبت، قرب إعلان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى من سيطرة (داعش)، مشيرا إلى أن التنظيم انهار ولم يعد قادرا على الوقوف بوجه القوات المشتركة.

* العامري: داعش ترك أسلحته وسياراته المفخخة في تلعفر

بدوره، اعتبر القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، أن تنظيم (داعش) انهزم وترك اسلحته وسياراته المفخخة في قضاء تلعفر.

وقال العامري في تصريح صحافي من تلعفر، تابعته وسائل إعلام: لا نعلن تحرير تلعفر بشكل كامل حتى يتم اكمال آخر شبر، معتبراً أن المعركة جيدة جداً والامور تبشر بألف خير.

وبشأن وجهة القوات الامنية المقبلة، قال العامري: إن الوجهة المقبلة هي الحويجة أو اعالي الفرات عنة وراوة والقائم.

وما تزال عمليات قادمون ياتلعفر مستمرة في مهامها لتحرير القضاء من سيطرة تنظيم (داعش) حيث احرزت تقدما ملحوظاً وكبيرا وكبدت التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات.

في غضون ذلك، ألقى الطيران العراقي مليون منشور على بلدة العياضية بأطراف تلعفر لحث عناصر (داعش) على الاستسلام، بحسب خلية الإعلام الحربي الحكومية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، عن وضع برنامج خاص لإعادة النازحين إلى مدينة الموصل، فيما أكد أن جميع القوات المشاركة بعمليات التحرير تعمل تحت امرة الدولة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، عن استقبال 1500 نازح من قرى ونواحي تلعفر بمحافظة نينوى تزامنا مع العمليات العسكرية التي يشهدها القضاء لتحريره من سيطرة تنظيم (داعش).

ونقل بيان للوزارة، عن مسؤول فرع نينوى خالد عبد الكريم إسماعيل قوله، إن كوادر فرع الوزارة استقبلت اليوم 1500 نازح من قرى ونواحي قضاء تلعفر، مؤكدا استمرار الوزارة بإجلاء واستقبال النازحين من المناطق التي يجري تحريرها وتأمين المساعدات الإنسانية السريعة وتوزيعها بينهم.

وأضاف إسماعيل أن فرق الوزارة الميدانية قامت بنقلهم من مراكز التدقيق الأمني إلى مخيم النمرود لإيواء النازحين، فضلا عن تقديم المساعدات الإغاثية لهم فور دخولهم المخيم، متمثلة بالعينية والغذائية والصحية والمنزلية.

* بغداد: الإعدام لمهندس داعشي طوّر غازات سامة

الى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مهندس طوّر غازات سامة وأسلحة كيمياوية لصالح تنظيم (داعش).

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن المحكمة الجنائية المركزية الأولى أصدرت حكما بالإعدام بحق متهم يعمل مهندسا ساعد تنظيم داعش في تصنيع وتطوير الأسلحة الكيماوية والصواريخ.

وأضاف بيرقدار أن المتهم اعترف بقيامه بتطوير وصناعة الغازات السامة لصالح داعش الإرهابي فضلا عن امتلاكه حقل دواجن خصص لصناعة الصواريخ والأسلحة والغازات

وأشار بيرقدار إلى أن القرار صدر وفق المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

* شهداء وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين جنوبي بغداد

وفي العاصمة، بغداد، أفاد مصدر امني، الاحد، بأن شخصين استشهدا، فيما أصيب ثالث على الاقل بانفجار سيارة مفخخة في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن سيارة مفخخة مركونة على جانب طريق في منطقة ابو دشير، جنوبي بغداد، انفجرت، صباح اليوم، ما اسفر عن استشهاد شخصين واصابة ثالث بجروح، مبينا أن الحصيلة اولية وقابلة للإرتفاع.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث.

وشهدت العاصمة بغداد، أمس الاحد (27 اب)، انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد، ما اسفر عن استشهاد ثلاثة اشخاص واصابة خمسة آخرين.

* أنقرة تعتقل قيادياً داعشياً خطط لإغتيال المالكي

أفادت صحيفة (حريت) التركية، السبت، بأن قوات الأمن اعتقلت رجلا يعتقد أنه قيادي بارز في تنظيم (داعش) تتهمه السلطات العراقية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وذكرت الصحيفة أن المعتقل هو مواطن عراقي يبلغ من العمر 41 عاما، تم احتجازه بعملية أمنية في فندق بمحافظة إسكي شهير التركية، نفذت في إطار التحقيقات مع عناصر تنظيم (داعش).

وأشارت الصحيفة إلى أن القيادي المرجح، الذي أشارت إلى اسمه بالحروف (C.E.T)، قضى وقتا في سجن عراقي بعد إدانته في قضية تدبير محاولة اغتيال المالكي عندما كان رئيسا للوزراء في العراق، إلا أنه تمكن لاحقا من الفرار بمساعدة من عناصر التنظيم ووصل مؤخرا إلى تركيا من العراق.

وأضافت: إن قوات الأمن احتجزت، بالإضافة إلى الرجل المذكور، أربعة أشخاص يشتبه بوجود صلة لهم بالقيادي المعتقل.

ولم تشر الصحيفة إلى جنسية الموقوفين الأربعة، لافتة إلى أنهم نقلوا إلى مراكز الترحيل.

* حزب بارزاني يشترط لتأجيل الإستفتاء

كشف نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، الأحد، أن التحالف الوطني لم يقدم طلباً رسمياً للكرد من أجل تأجيل استفتاء استقلال الإقليم، مبيناً أن وفد الإقليم الذي زار بغداد مؤخراً أبدى استعداده لتأجيل الاستفتاء في حال حددت الحكومة الاتحادية موعداً (ثابتاً ومحدداً) لإجرائه.

وقال عبد الله في حديث للسومرية نيوز: إن وفد التحالف الكردستاني الذي زار بغداد والتقى بعدد من قياداته السياسية والحكومة، كانت زيارته ناجحة، موضحاً أن الحوارات سيتم استكمالها بعد اسبوعين من خلال زيارة وفد من التحالف الوطني إلى أربيل.

وأضاف عبد الله: إن التحالف الوطني لم يقدم طلباً رسمياً لنا لتأجيل الاستفتاء كي يتم مناقشته داخل الإقليم، مشيراً إلى أن الطلبات وصلت من بعض سفارات الدول وستتم دراستها.

وبين، أن وفد الإقليم أعرب عن استعداده لتأجيل الاستفتاء في حال حددت الحكومة الاتحادية موعداً ثابتاً ومحدداً لإجرائه، ونعتقد أن الحكومة غير قادرة على تحديد هذا الموعد، متابعاً في حال عدم تحديد موعد لاحق للاستفتاء من قبل الحكومة فلن يكون هناك أي تأجيل لموعده المقرر في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وبشأن الخلافات بين قوى كردستانية، قال عبد الله: إن هناك حوارات تجرى مع جميع القوى الكردستانية وهناك اجتماع سيعقد مع حركة التغيير يعقبه اجتماع آخر مع الجماعة الإسلامية ونعتقد انه سيتم حل جميع المشاكل خلال اسبوع او اثنين وتوحيد البيت الكردي قبل موعد الاستفتاء.

ولفت عبد الله، إلى أن "المناطق التي هي تحت سيطرة قوات البيشمركة وتم تحريرها فسيتم إجراء الاستفتاء فيها"، مبيناً أن هناك "أكثر من 25 قرية شبكية في سهل نينوى إضافة إلى عدد من القرى الايزيدية نعتبرها ضمن حدود كردستان وستكون هناك مفاوضات مع الحكومة بشأن ضمها إلى الإقليم". وأعلنت أحزاب كردستانية في اجتماع عُقد في 7 حزيران 2017 برئاسة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، تحديد يوم 25 أيلول المقبل لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال، ولقي القرار رفض عدد من الدول. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، في (13 حزيران 2017)، أن إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان "غير موفق"، وقد يعرقل حل المشاكل بين بغداد وأربيل، فيما أكد وجود قادة كرد "يشكلون" على إجرائه.

* منحة من التشيك للعراق دعماً للحالات الإنسانية

أبدى رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا، الأحد، استعداد بلاده لمنح العراق ثلاثة ملايين دولار دعماً للمجالات الإنسانية، مشيراً إلى سعي التشيك لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات.

وقال سوبوتكا في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب التلفزيون الرسمي، لدينا علاقات تأريخية مع العراق ونسعى لتطويرها في جميع المجالات.

وأبدى سوبوتكا استعداد بلاده لمنح العراق ثلاثة ملايين دولار لدعم المجالات الإنسانية.

يذكر أن سوبوتكا وصل، السبت (26 آب 2017) إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.