و بما ان قرار تعيين محمد علي نجفي من قبل وزير الداخلية لتولي منصب أمين العاصمة طهران، يستغرق بعض الوقت، فان اعضاء المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران وري وتجريش، صوتوا يوم الاحد لانتخاب مصطفى سليمي أمينا للعاصمة بالوكالة. وعقدت الجلسة العلنية الثانية للمجلس البلدي لمدينة طهران وري وشميرانات بحضور 21عضوا.

وتولى مصطفى سليمي سابقا مسؤولية بلديات المناطق 6 و 18 و21 لمدينة طهران.

اعضاء الدورة الخامسة للمجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران كانوا قد انتخبوا محمد علي نجفي أمينا للعاصمة طهران الاسبوع الماضي. ويتعين على وزير الداخلية التوقيع على قرار التعيين.