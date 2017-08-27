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رقم الخبر: 201436 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
سليمي أميناً للعاصمة طهران بالوكالة

سليمي أميناً للعاصمة طهران بالوكالة

انتخب اعضاء المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران، مصطفى سليمي امينا للعاصمة طهران بالوكالة ب 20 صوتا.
و بما ان قرار تعيين محمد علي نجفي من قبل وزير الداخلية لتولي منصب أمين العاصمة طهران، يستغرق بعض الوقت، فان اعضاء المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران وري وتجريش، صوتوا يوم الاحد لانتخاب مصطفى سليمي أمينا للعاصمة بالوكالة. وعقدت الجلسة العلنية الثانية للمجلس البلدي لمدينة طهران وري وشميرانات بحضور 21عضوا.
وتولى مصطفى سليمي سابقا مسؤولية بلديات المناطق 6 و 18 و21 لمدينة طهران.
اعضاء الدورة الخامسة للمجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران كانوا قد انتخبوا محمد علي نجفي أمينا للعاصمة طهران الاسبوع الماضي. ويتعين على وزير الداخلية التوقيع على قرار التعيين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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