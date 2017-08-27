قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا رحيمي إن وفداً من الخارجية البريطانية سيزور طهران أواخر سبتمبر القادم للتفاوض حول القضايا القنصلية مشيراً الى عقد إجتماع لجمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية البريطانية.

وفي مقال نشره على صفحته في التلغرام قال رحيمي إنه وخلال الإجتماع الذي عقد في طهران مؤخراً وجمع نواب البرلمان البريطاني وسفير وكادر السفارة البريطانية في طهران وكذلك جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية البريطانية أشار السفير البريطاني الى العوائق أمام صدور المزيد من التأشيرات للرعايا الإيرانيين لافتاً الى أنه سيتم الإتفاق على زيادة عدد التأشيرات.

وقال رحيمي إن مسؤول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية البريطانية قال خلال الإجتماع إن القنصلية البريطانية في طهران تصدر حالياً 150 تأشيرة للرعايا الإيرانيين في الأسبوع مشيراً الى إنه ومع زيادة عدد موظفي قسم التأشيرات فسيتم زيادة عدد التأشيرات الصادرة الى 250 تأشيرة في الأسبوع.

ولفت الى القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للرعايا الإيرانيين بحيث اضطر البعض منهم الى اللجوء الى دول الجوار من أجل الحصول على التأشيرة وهذا ما جلب العديد من المشاكل للمواطنين الإيرانيين.