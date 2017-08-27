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رقم الخبر: 201433 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: محليات  
انتظامي: تعزيز الدبلوماسية الثقافية الرد الأمثل على إساءات الإعلام الغربي
مستقبلاً وفداً اعلامياً صربياً

انتظامي: تعزيز الدبلوماسية الثقافية الرد الأمثل على إساءات الإعلام الغربي

أكد مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي حسين انتظامي ان الرد الامثل على إساءات وسائل الاعلام الغربية يكمن في تعزيز الدبلوماسية الثقافية الاعلامية داخل البلاد.
ونوه انتظامي خلال استقباله وفدا اعلاميا من صربيا، نوه بتنامي حضور وسائل الاعلام الاجنبية في ايران خلال الفترة الاخيرة؛ مؤكدا ان تنمية الدبلوماسية الثقافية تشكل أهم السياسات المبدئية لدى حكومة الرئيس روحاني.
واكد ان تنامي حضور المراسلين والاعلام الاجنبي في ايران سيؤدي  الى تعزيز معرفتهم على الحقائق في ايران وافشال مخطط ايرانوفويبا الذي يرّوج له بنسبة كبيرة من جانب الغرب وفي اطار مآرب خاصة.
وتطلع مساعد وزير الثقافة الايراني في هذا اللقاء الذي حضره السفير الصربي في طهران دراغان تودوفيج ايضا، تطلع  الى ترسيخ مزيد من العلاقات الثقافية بين البلدين خلال فترة الحكومة الثانية عشرة في ايران.
ودعا انتظامي الى ابرام مذكرات تفاهم مهنية وتعليمية والاعداد لوثيقة التوأمة بين وسائل الاعلام الايرانية مع نظيراتها الصربية وبما يؤدي  الى تعزيز حضور المراسلين والصحفيين الصرب في ايران.
من جانبه، اعرب السفير الصربي لدى ايران في هذا اللقاء عن ارتياحه لالغاء التاشيرات بين ايران وصربيا؛ مؤكدا ان زيارة الوفد الاعلامي لبلاده لايران تعد انطلاقة للتعاون الواسع الثقافي بين البلدين .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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