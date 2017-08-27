قال رئيس لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة، أن سماحة قائد الثورة الاسلامية وآية الله السيستاني يؤكدان على الحفاظ على التراث التاريخي للمراقد المقدسة.

وخلال الملتقى الاول لرؤساء لجان إعادة إعمار العتبات المقدسة التابعة للبنوك الايرانية، صباح يوم الاحد في مقر البنك المركزي الايراني، قال حسن بلارك: إن هناك تنسيقا تاما بين لجنة إعادة إعمار المراقد المقدسة، ووزارة البلديات وديوان الوقف الشيعي في العراق، من اجل تجنب التقاطع في إنجاز الأعمال في إعادة إعمار المراقد المقدسة، لذلك نسعى لتنفيذ إيعازات سماحة قائد الثورة وآية الله السيستاني بالحفاظ على الآثار التاريخية للمراقد المقدسة، وأن ننجز الأعمال بإشراف وحساسية كبيرة.

وأضاف: ان مراقد أهل البيت عليهم السلام، لا تختص بالشيعة فقط، بل هي ترتبط بجميع العالم الاسلامي، وبالطبع ليس مقبولا ان يكون مرقد امير المؤمنين عليه السلام بمساحة 11 ألف متر مربع فقط.

ولفت الى ان اعمال إعادة إعمار المراقد المقدسة، تنجز فقط من خلال تبرعات الناس، والآن بدأت مرحلة التوسيع، بحيث ستزداد مساحة مرقد امير المؤمنين عليه السلام 20 ضعفا بإنجاز مشروع صحن ورواق السيدة الزهراء عليها السلام، كما ان هذا المشروع يعد اكبر مشروع في العالم الاسلامي.

وتابع: ان 100 ألف شخص يمكنهم ان يؤدوا الصلاة في صحن ورواق السيدة الزهراء عليها السلام بعد إتمام إنجاز هذا المشروع. هذا في حين ان هذا المشروع اكبر من المسجد الحرام، ونبذل قصارى جهودنا لإنهاء هذا المشروع حتى نهاية العام الايراني الح الى (ينتهي في 20 آذار/مارس 2018).

وأكمل: ان إنجاز مشروع صحن عقيلة بني هاشم قيد التنفيذ وتبلغ مساحته 160 ألف متر مربع، وبإتمام انجاز هذا المشروع ستزداد مساحة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء 14 ضعفا.. وسيتم إنجاز هذا المشروع خلال السنوات الخمس القادمة. كما ان هناك 150 مشروع قيد الإنجاز في العراق.

وبيّن بلارك أن المسؤولية الرئيسية للإسكان والاستضافة تم تفويضها من قبل اللجنة المركزية للأربعين الى لجنة إعادة إعمار المراقد المقدسة، وأضاف نحن نبذل جهودنا لتنظيم المساهمات الشعبية في هذا الموضوع.. وقد تم وسيتم تنظيم 900 موكب في هذا المجال.

وأوضح ان توزيع مليوني وجبة غذاء في اليوم يعد من واجبات لجنة إعادة إعمار المراقد المقدسة خلال الاربعين، كما أننا بصدد إيواء 100 ألف شخص في صحن الزهراء عليها السلام.