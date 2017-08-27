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رقم الخبر: 201431 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
نائب رئيس الجمهورية: علينا تقوية وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي باعتبارها مرجعية قانونية
خلال مراسم تسمية الوزير صالحي

نائب رئيس الجمهورية: علينا تقوية وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي باعتبارها مرجعية قانونية

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري إنه وفي حال سعينا الى تحقيق ثقافة قوية علينا تعزيز قوة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي باعتبارها مرجعية قانونية.
وخلال مراسم تسمية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الجديد عباس صالحي قال جهانغيري في حال لم تتمتع وزارة الثقافة بالقوة اللازمة فإن المجتمع سيتعرض للمشاكل والأزمات.
واضاف قائلاً: إن وجود وزارة للثقافة ضعيفة لا يصب في صالح النظام أو المجتمع وينبغي أن تكون وزارة الثقافة قوية وقادرة على رسم سياسات توجيهية كما ينبغي عدم التدخل في شؤون الثقافة.
وقال جهانغيري: إن قوة الثقافة في البلاد تصنع من خلال أصحاب الثقافة والفن مشدداً على ضرورة تطوير القطاع الثقافي في البلاد باعتباره وسيلة لتطوير البلاد عموماً.
وعبر عن أمله بأن تقوم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بتقديم أفضل الأعمال الإيرانية  الى العالم.
وفي موضوع آخر أشار جهانغيري  الى التحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد وقال: إن ميزة الإقتصاد المقاوم في الإستفادة القصوى من الإمكانيات الداخلية للبلاد.
 
* جهانغيري يهنيء مولدافيا بعيدها الوطني
 
من جهة أخرى بعث النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري يوم الأحد ببرقية تهنئة الى رئيس وزراء مولدافيا باول بترويج، هنأه فيها والشعب المولدافي بالعيد الوطني معربا عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.
وأعرب جهانغيري في البرقية عن أمله بأن تتعزز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية مولدافيا أكثر من ذي قبل سائلا الباري تعالى الصحة والنجاح لرئيس وزراء مولدافيا والسعادة والشموخ لشعبها.
يذكر أن جمهورية مولدافيا تقع في أوروبا الشرقية، وقد أعلنت استقلالها عام 1991 وعاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة كيشيناو. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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