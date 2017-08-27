ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن كرتلي، قوله: إنه تم توقيع العديد من الإتفاقيات بين المؤسسات والشركات السورية العامة والخاصة ونظرائها في الدول المشاركة بالمعرض. وتابع: ان قيمة هذه العقود لا يمكن حصرها حتى تتم عمليات الشحن والتصدير، مشيراً إلى أنه عند صدور القيم النهائية لهذه العقود سيتم الإعلان عنها.

وشارك بالمعرض، الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي، 43 دولة عربية وأجنبية، منها 23 شاركت بشكل رسمي، و20 دولة سجلت مشاركات تجارية عبر شركات اقتصادية مستقلة، بالإضافة إلى مشاركات القطاعين العام والخاص السوري. ووقعت سوريا وبيلاروسيا إتفاقاً لاستيراد 200 حافلة، حسب الوكالة الرسمية. كما تم توقيع بروتوكولات أخرى بين سوريا وإيران لتبادل المواد الغذائية والإلكترونيات. وذكرت الوكالة أن الإقبال خلال الدورة الـ59 للمعرض كان الأفضل منذ إقامته في عام 1954، مشيرة إلى أنه اجتذب أكثر من 2ر2 مليون زائر خلال أيامه العشرة.

وتركز الحكومة السورية في الوقت الحالي على إحياء الاقتصاد الراكد، ودفع عملية إعادة الإعمار من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على زيارة البلاد وإقامة الاستثمارات. ووفقاً لتقديرات نشرها البنك الدولي في يوليو، بلغت الخسائر الإجمالية التراكمية للناتج المحلي منذ اندلاع النزاع في سوريا نحو 226 مليار دولار، أي حوالي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري في عام 2010).