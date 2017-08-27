أنهت السوق العقارية في السعودية تعاملاتها لشهر أغسطس/ آب الجاري، بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة الصفقات، بلغت نسبته 2ر40% لتصل إلى 8ر14 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).

وفي تقرير نشرته صحيفة (الاقتصادية)، الأحد، فقد شمل الانخفاض القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 3ر34%، مستقراً عند 98ر9 مليار ريال (نحو 66ر2 مليار دولار)، فيما انخفض القطاع التجاري بنسبة 7ر49% إلى 8ر4 مليار ريال (28ر1 مليار دولار).

ومنذ بداية العام الجاري، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 1ر29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 0ر137 مليار ريال (53ر36 مليار دولار). وبلغت السوق العقارية ذروتها في العام 2014، حينها سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 4ر299 مليار ريال (84ر79 مليار دولار)، ما يعني أن السوق انخفضت في العام الجاري بنسبة 2ر54% ما يعادل 4ر162 مليار ريال (نحو 3ر43 مليار دولار) مقارنة مع الأداء في العام 2014.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، تحسن النمو الربع سنوي للقروض العقارية، الممنوحة من المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقارية، بنسبة 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتستقر عند 5ر237 مليار ريال (33ر63 مليار دولار). كذلك أشارت البيانات إلى نمو قياسي للقروض العقارية الممنوحة للشركات، وتسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بلغ 9ر28%، وهو النمو الأكبر، منذ الربع الرابع لعام 2015.