يجري رئيس مؤسسة التنمية التجاري في ايران، مجتبى خسروتاج، والوفد المرافق الذي يضم مسؤولين في وزارة الطرق وإعمار المدن والجهاد الزراعي ومؤسسة التنمية التجارية، زيارة الى كازاخستان بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي لمنظمة أوراسيا للتعاون وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات التجارية معها، إضافة الى زيارة معرض (اكسبو 2017).

وأكد خسروتاج، خلال اللقاء الذي جمعه بمساعد رئيس وزراء كازاخستان، ضرورة تطوير التعاون في شتى المجالات مع منظمة أوراسيا للتعاون الجمركي.

وفي سياق متصل، التقى المسؤول الايراني في آستانة أيضاً بوزير التجارة في منظمة أوراسيا، ومساعد وزير التجارة الكازاخي باحثاً معهما في سبل التعاون التجاري بما يشمل المنتجات الزراعية وآليات رفع العقبات التي تعيق مسار الدخول المؤقت وترانزيت البضائع ومقايضة المنتجات الزراعية بين الجانبين.

إلى ذلك، أجرى رئيس مؤسسة التنمية التجارية في ايران زيارة تفقدية لجناحي ايران وكازاخستان ضمن معرض (اكسبو 2017)، فضلاً عن الموقع المرشح لإنشاء المركز التجاري الايراني في ألماتي.