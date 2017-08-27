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رقم الخبر: 201426 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 404 آلاف طن من الألبان الإيرانية خلال 4 أشهر

تصدير 404 آلاف طن من الألبان الإيرانية خلال 4 أشهر

قال مساعد شؤون الثروة الحيوانية بوزارة الجهاد الزراعي: انه خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي) تم تصدير 404 آلاف طن من الألبان الى 30 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وصرح حسن ركني، السبت، ان هذه النسبة من تصدير المنتجات اللبنية جاءت بعدما كان يتم إستيراد مئات آلاف الأطنان من الألبان الى البلد خلال العقدين المنصرمين. وأضاف: ان وزارة الزراعة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية تهدف الى زيادة عدد جهات تصديرها وذلك نظراً للسياسات المتخذة حالياً، مؤكداً ان استيراد السلع الى داخل البلاد أخذ بالتدني مقارنة بمؤشر الصادرات الذي يظهر تنامياً ملحوظاً.

وأردف ركني: على الرغم من بعض المشكلات والقيود الموجودة، ارتفعت نسبة الإنتاج الزراعي خلال الأعوام الأخيرة من 95 مليون طن الى 120 مليون طن سنوياً.

 
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