إعتبر رئيس الإتحاد العالمي للمناطق الحرة والمناطق الإقتصادية العالمية الخاصة، جان تورنس، إن الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية ربط إيران بالأسواق العالمية، مشيراً إلى توافد أكثر من 400 إقتصادي على إيران من أجل التعرف على إمكانيات الإستثمار في هذا البلد منذ تنفيذ الإتفاق النووي .

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة سمنان (شرق البلاد) يوم السبت، قال تورنس: إن الإتفاق النووي أسهم في توافد رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على إيران، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث بعد الإتفاق النووي. وأضاف: إنه وقبل الإتفاق النووي لم تكن لدى الشركات الصناعية الكبرى رغبة كبيرة في الإستثمار في القطاعات الإيرانية المختلفة، إلا أن هذا الإتفاق النووي الكبير والمهم ربط بين إيران والأسواق العالمية. وأشار إلى توافد نحو 40 شركة إقتصادية إلى طهران لحضور مؤتمر الإستثمارات الذي سيقام في محافظة سمنان في الـ20 من نوفمبر القادم. ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر سمنان سيوقعون مذكرات تفاهم مع إيران في مجال بناء قرية الصحة وصناعة السيارات والسياحة وإنتاج قطع غيار السيارات.

وقال تورنس: إن إيران تمتلك الكثير من الإمكانيات على الصعيد الصناعي والإقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن ارتباط إيران بالعالم عبر الخليج الفارسي وطريق الحرير وبحيرة قزوين سيسهل التواصل مع رجال الأعمال والإقتصاديين حول العالم.