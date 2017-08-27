أشار السفير الايراني في نايروبي إلى الإجراءات المتخذة على صعيد دبلوماسية الاقتصاد المقاوم، معلناً استعداد السفارة لدعم حضور الشركات والناشطين التجاريين والاقتصاديين الايرانيين في كينيا لاسيما في مجال الصادرات غير النفطية وصادرات الخدمات التقنية والهندسية.

واستعرض ‎السفير هادي فرج وند، في تصريح للمراسلين، وضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وكينيا، وكذلك إجراءات السفارة على صعيد دبلوماسية الاقتصاد المقاوم .ولفت الى أن حجم الصادرات غير النفطية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري بلغ ما يعادل إجمالي الصادرات غير النفطية الايرانية الى كينيا في العام المنصرم.

وأكد فرج وند ان البرامج والدعم المبذول حفز الشركات الايرانية الناشطة في حقول التجارة والاقتصاد والخدمات الفنية والهندسية على الإقبال على السوق الكينية وأسواق شرق أفريقيا. وأوضح انه وفقاً للإحصاءات الموجودة، فان حجم صادرات ايران غير النفطية لكينيا العام الجاري بلغت 58 مليون دولار أي ما يعادل إجمالي صادرات ايران غير النفطية الى كينيا العام المنصرم، متوقعاً أن تشهد صادرات ايران غير النفطية الى هذا البلد نمواً بنسبة مئة بالمئة .