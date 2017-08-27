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رقم الخبر: 201423 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: اقتصاد  
التضخم السنوي في البلاد يسجل مستوى 10%

التضخم السنوي في البلاد يسجل مستوى 10%

أعلن البنك المركزي، تسجيل معدل تضخم الشهور الـ12 المنتهية بشهر مرداد الايراني (المختتم 22 أغسطس/ آب 2017) مستوى 10 بالمئة قياساً بالفترة المناظرة في عام 2016.

جاء ذلك لدى إعلان البنك المركزي نتائج القراءة النهائية لمؤشر قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية للمناطق الحضرية في ايران. وسجل المؤشر في شهر مرداد مستوى 7ر107 نقطة، مرتفعاً 2ر0 بالمئة عن الشهر السابق. وبحسب البنك المركزي، فان المؤشر في شهر مرداد ارتفع 6ر8 بالمئة عن الشهر ذاته في العام الفائت.

 
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