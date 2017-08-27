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رقم الخبر: 201422 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
زيادة حجم صادرات الفولاذ الإيراني إلى الدول العربية

زيادة حجم صادرات الفولاذ الإيراني إلى الدول العربية

أعلنت شركة فولاذ مباركة اصفهان أنها صدّرت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 حوالي 476 ألف طن من الفولاذ بقيمة 200 مليون دولار إلى سلطنة عمان والإمارات والأردن ومصر.

وتسعى الشركة إلى نقل مركز نشاطها الى الأسواق العربية التي شكلت أساس صادارات الشركة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017. وتعد شركة فولاذ مباركة -المنتج الأكبر للفولاذ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- وبسبب انخفاض قيمة الإنتاج في ايران وانخفاض قيمة الطاقة، فان الفولاذ المنتج في ايران يتميز بسعر منافس في الأسواق العالمية.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن ان صادرات ايران من الفولاذ الى أوروبا تجاوزت المليون طن سنوياً.

 
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