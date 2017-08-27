ذكرت صحيفة (فاينانس تريبيون) ان إيران صدّرت 5ر737 ألف طن من المنتجات غير النفطية بقيمة 5ر67 مليون دولار إلى قطر خلال الخمسة أشهر حتى 22 أغسطس، مسجلة نمواً بمعدل 8ر30% و57ر60% في الحجم والقيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتسعى الشركات الإيرانية، وتحديداً قطاع التغذية، إلى توسعة العلاقات مع القطريين بعد مقاطعة الدول الأربع. وأعربت غرفة التجارة القطرية عن استعدادها لربط الشركات الإيرانية بالقطرية وتعزيز علاقات بين القطاع الخاص في البلدين. وقد سهّلت الدوحة رحلات الأعمال للشركات الإيرانية بإصدار تأشيرات لمدة 6 أشهر.

يذكر أن غرفة التجارة القطرية أعلنت مؤخراً عن توقيع 15 إتفاقية تجارية مع تركيا، وقيل إن تركيا ستجري محادثات ثلاثية مع قطر وإيران لتسهيل مرور البضائع عبر الأراضي الإيرانية.