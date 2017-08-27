أعلن المدير العام لجمارك منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة عن تصدير 17 مليوناً و812 ألف طن من المكثفات الغازية وبقيمة نحو 7 مليارات دولار من بارس الجنوبي الى خارج البلاد خلال الفترة من (24 أغسطس 2016 إلى 24 أغسطس 2017) ليسجل زيادة بنسبة 31 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن صادرات منتجات منطقة بارس الجنوبية، قال أحمد بورحيدر، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الأحد: ان صادرات المنتجات المختلفة من منطقة بارس الجنوبية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، منوهاً الى تصدير سلع غير نفطية بزنة 16 مليوناً و474 ألفاً و527 طناً وبقيمة 6 مليارات و743 مليوناً و981 ألفاً و999 دولاراً من منطقة بارس الى خارج البلاد خلال تلك الفترة، موضحاً بأن هذه الكمية من الصادرات سجلت نمواً بنسبة 20 بالمائة من حيث الوزن مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بصادرات المكثفات الغازية من منطقة بارس الجنوبية، قال بورحيدر: ان 17 مليوناً و812 ألفاً و813 طناً من المكثفات الغازية وبقيمة 6 مليارات و979 مليوناً و573 ألفاً و943 دولاراً تم تصديرها من حقل بارس الجنوبي الى الخارج خلال عام ليسجل هذا الحجم زيادة بنسبة 31 % من حيث الوزن و28 % من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الأسبق.

وقال المدير العام لدائرة جمارك منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة: ان مجموع حجم الصادرات من منطقة بارس الجنوبية سجل زيادة بنسبة 25% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة مقارنة للعام الماضي. وأضاف: ان هذه الشحنات تصدر الى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وهونغ كونغ وأندونيسيا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والكويت .

ويعتبر حقل بارس الجنوبي للغاز أكبر مصدر للغاز في العالم ويقع في المنطقة المشتركة بين ايران وقطر وتبلغ مساحة الحقل 9700 كيلومتر مربع وحصة ايران منه 3700 كم مربع. وبدأ إستخراج الغاز من 10 مراحل للحقل في عام 2013 بمقدار 285 مليون مترمكعب يومياً وارتفع حجم الإستخراج الى 540 مليون مترمكعب يومياً بعد تدشين 11 مرحلة جديدة لحقل بارس الجنوبي.

ويتم تصدير المكثفات الغازية من حقل بارس الجنوبي عن طريق المستودعات العائمة (SPM) المستقرة في سواحل عسلوية، وباقي المنتجات بما فيها البتروكيماويات عن طريق أرصفة منطقة بارس الجنوبية.