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رقم الخبر: 201418 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: منوعات  
نام واستفاق على فوزه بأكبر جائزة في تاريخ أميركا!

نام واستفاق على فوزه بأكبر جائزة في تاريخ أميركا!

تخيل أن تنام رجلاً عادياً أو امرأة بسيطة، فتستفيق على فوزك بمبلغ خيالي، لم يستأثر به شخص واحد في تاريخ الولايات المتحدة. هذا ما حصل، الأربعاء، مع (فائز) لا تزال هويته مجهولة حتى الآن.

وفي التفاصيل، فازت قسيمة لسحب اليانصيب الأميركي سُجّلت في ولاية ماساتشوستس بجائزة ضخمة قدرها 758 مليونا و700 ألف دولار، وهي أكبر جائزة تربحها قسيمة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء على حساب هيئة اليانصيب الأميركي (باروبول يو أي إيه) على موقع (تويتر) أن (الجائزة الكبرى البالغ قدرها 758 مليونا و700 ألف دولار كانت من نصيب قسيمة واحدة سُجّلت في ولاية ماساتشوستس، وهي أكبر جائزة تفوز بها قسيمة واحدة).

وأمام الفائز سنة ليتقدم بقسيمته ليحصل على الجائزة. لكنه أمام احتمالين: إما أن يتقاضى المبلغ بالتقسيط على 30 عاماً فيكون المبلغ كاملاً، وإما أن يحصل على الجائزة دفعة واحدة لكنها في هذه الحالة تنخفض إلى 480 مليوناً و500 ألف دولار.

وعادة ما يفضّل الفائزون بالجوائز الكبرى أخذها دفعة واحدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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