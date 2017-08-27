سيضطر الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى العمل من منزله لأن قوارض ألحقت أضرارا بمكاتبه خلال غيابه لأكثر من مئة يوم في لندن لتلقي العلاج على ما أعلن ناطق باسم الرئاسة.

وألحقت هذه الحيوانات أضرارا بالأثاث ونظام التهوية في مكتب الرئيس في أبوجا عاصمة البلاد الفدرالية على ما قال مستشار بخاري الإعلامي غاربا شيهو. وأوضح: «ليست المرة الأولى التي يعمل فيها رؤساء نيجيريا من منازلهم. بخاري يستخدم مكتبه في المنزل منذ سنوات عدة». وأكد لمحطة «ارايز نيوز»: «المهم هو أن يُنجز العمل. من الغرفة من قاعة الجلوس أو غير ذلك». وتعذر على شيهو تحديد نوع القوارض التي ألحقت أضرارا في المقر الرئاسي خلال العطلة المرضية الطويلة للرئيس البالغ 74 عاما.

وقال: «لا أملك التفاصيل جميعها» وقد عجز أيضا عن إعطاء مهلة زمنية لإنجاز أعمال التصليح.

وقبل انتقاله إلى لندن في السابع من أيار/مايو للعلاج من مرض لم يكشف عن طبيعته، عمل الرئيس بخاري من منزله حيث كان يتلقى الوثائق الرسمية ولم يشارك في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء.