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رقم الخبر: 201415 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: منوعات  
إيهود باراك يكشف سر المحفظة النسائية التي لا تفارقه!

إيهود باراك يكشف سر المحفظة النسائية التي لا تفارقه!

كشف وزير الحرب الإسرائيلي السابق إيهود باراك ضمن برنامج ترفيهي أنه يدأب على حمل مسدس في حقيبة يد من نوع (كلاتش) عندما يسير في شوارع تل أبيب من أجل حمايته ذاته بعد تخفيف الحراسة عنه.

وقال (باراك) خلال استضافته في برنامج (ظهر الشعب) الترفيهي الساخر مفسراً الصورة التي نشرت في الإعلام وظهر فيها وهو يحمل حقيبة يد صغيرة لا تفارقه بالقول إنه يحمل مسدسه الشخصي بعدما تم رفع الحراسة عنه نتيجة تقليصات وتحويل بعض حراس المخابرات العامة (الشاباك) لنجل رئيس الحكومة يائير بنيامين نتنياهو لأنه يقيم في شقة خاصة به وتقيم بجواره بعض النساء الإسرائيليات اليساريات الراديكاليات.

وتابع: (بحوزتي مسدس خاص سيبقي أربع ثوان فقط لمن يضطرني للإسراع لإستخدامه).

وكان إيهود باراك قد شارك في البرنامج الذي تم تكريسه لتناول فضائح (نتنياهو) بشكل ساخر ولاذع وضمن النكات والانتقادات اللاذعة التي وردت على لسان باراك قوله الموجه ضد أنانية نتنياهو: داخل غرفة التحقيقات مع نتنياهو هناك مرآة وفيما ينظر له المحققون فإن نتنياهو لا ينظر إلا للمرآة ولا يرى إلا نفسه.

وكان التراشق قد تجدد بين باراك وبين نتنياهو بعدما وجه الأول انتقادات حادة للثاني ولفضائحه ولسياساته المتهربة من تسوية الصراع مع الفلسطينيين واعتماده استراتيجية ترهيب الإسرائيليين من مزاعم أعداء الخارج كإيران وأعداء الداخل كفلسطينيي الداخل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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