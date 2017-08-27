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رقم الخبر: 201414 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 16:38 الاقسام: منوعات  
أكبر معمرة تصل الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج

أكبر معمرة تصل الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج

وصلت إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء السبت الحاجة مارية مارغاني محمد أَكْبَر معمرة إندونيسية بعمر يناهز 104 أعوام.

وذلك على متن رحلة رقم 8017 القادمة من إندونيسيا لإداء فريضة الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً.

وعبرت الحاجة الإندونيسية ماريا مرغيني محمد عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى الأراضي المقدسة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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