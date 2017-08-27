أكبر معمرة تصل الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وصلت إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء السبت الحاجة مارية مارغاني محمد أَكْبَر معمرة إندونيسية بعمر يناهز 104 أعوام.