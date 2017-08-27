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|رقم الخبر: 201414
|تاريخ النشر: آب 27, 2017
|الوقت: 16:38
|الاقسام: منوعات
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أكبر معمرة تصل الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج
وصلت إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء السبت الحاجة مارية مارغاني محمد أَكْبَر معمرة إندونيسية بعمر يناهز 104 أعوام.
وذلك على متن رحلة رقم 8017 القادمة من إندونيسيا لإداء فريضة الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً.
وعبرت الحاجة الإندونيسية ماريا مرغيني محمد عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى الأراضي المقدسة.
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