تمكن علماء من جامعة يو ساوث ويلز (أونسو) في أستراليا من التعرف على قرص من الطين البابلي يعود تاريخه إلى 3700 سنة باعتباره أقدم وأحدث جدول في الحسابات المثلثية في العالم، مما يشير إلى أن البابليين سبقوا الإغريق القدماء في اختراع علم المثلثات لأكثر من 1000 سنة.

وما هو أبلغ من ذلك، فإن الجدول الذي ظهر على اللوح الطيني في علم المثلثات يعتبر الأكثر دقة وكذلك الأقدم في العالم، وأن البابليين هم من اكتشفوا قاعدة فيثاغورس قبل مئات السنين من العالم اليوناني الذي سميت القاعدة على اسمه.

ويعود السبب في ذلك أن النظام الستيني «السيكساجيسيمال» له كسور أكثر دقة من النظام العشري، مما يعني تقريب الأعداد بشكل أقل للعدد الصحيح، في حين أن النظام العشري يحوي رقمين فقط يمكن فيهما القسمة دون الحاجة إلى التقريب وهما الرقمان اثنان وخمسة.

وهذا يعني أن نظام قاعدة الـ60 أو النظام الستيني لديه أكثر من العشري بكثير خاصة فيما يتعلق بالكسور الصحيحة وتقريب الأعداد بشكل أقل وأكثر دقة في علم الرياضيات، وبفضل فريق العلماء، يكون قد تم حل اللغز لهذا اللوح الطيني.

وإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة البابلية لحساب القيم المثلثية يمكن أن تمثل طريقة حديثة لتدريس علم الرياضيات اليوم.

ويقول دانيال مانسفيلد أحد الباحثين: «تكشف أبحاثنا أن بليمبتون 322 يصف أشكال زوايا المثلث باستخدام نوع جديد من علم المثلثات على أساس النسب وليس الزوايا والدوائر».

وقد اكتشف العلماء أن اللوح الطيني بليمبتون 322 أظهر قائمة من ثلاثة أعمدة لنظرية حساب المثلثات، وهي عبارة عن مجموعات من الأرقام التي تناسب نماذج علم المثلثات لحساب جانبي مثلث الزاوية.