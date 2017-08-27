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رقم الخبر: 201409 تاريخ النشر: آب 27, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: منوعات  
فستان لا يمكن ارتداؤه والسبب سيذهلكم!

فستان لا يمكن ارتداؤه والسبب سيذهلكم!

قد يعجبك سيدتي هذا الفستان، وقد تتمنين الحصول عليه للتباهي به كونه مصمماً بطريقة مميزة، الا أننا يؤسفنا القول ان هذا ليس فستاناً حقيقياً.

ما ترينه في الصور عبارة عن كعكة تم نحتها بيد مُصممة الكعك المحترفة Emma Jayne وقد عرضتها في (معرض الكعك العالمي) في لندن.

الكعكة (الفستان) انتشرت بشكل كبير على المواقع العالمية، وضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي حيث تفاجأ كل من رأها بجمالها، وظنوا أنها فستاناً حقيقاً الا انهم عندما علموا حقيقتها زاد إعجابهم بها وبمن صممها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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