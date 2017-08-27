شو هي القصة؟! القصة وما فيها يا أحبتي أن جلالة الملك محمد بن سلمان راح «يتقاسم السلطة» مع أبيه!! كيف؟! أنا أقول لكم كيف.. سيتم الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي من المنصب.. فيأخذ سلمان الأول أي يكون خادم الحرمين الشريفين.. وأضاف لها أحد مذيعي القناة التلفزيونية السعودية الثانية حين قال: «خادم الحرمين الشريفين وفاتح أولى القبلتين»!! اصبروا علينا راح نتكلم عن هذا «الفتح» بعدين.. ويأخذ ولده الطابق الثاني من البناية عفواً العرش.. أي يكون هو جلالة الملك.. بيده الحل والربط لكل ما يتعلق بأمور الدنيا.. فيما يتفرغ والده لأمور الآخرة!! وقد ضرب الشعب المسعود لذلك فقالوا «ملك فاخرة لا دنيا ولا آخرة» ولا ندري فين ومتى ومين يكون «فاخرة» هذا.

الفكرة يا جماعة الخير قديمة مش جديدة من أول أيام الإنقلاب اللّي حصل في الأسرة الحاكمة بعد موت عبدالله.. صعد سلمان وأطاح بكل «العبداللهيين» وصعد معه ابنه محمد على شكل مراحل.. آخر مرحلة كانت الإطاحة بإبن نايف وهو الآن تحت الإقامة الإجبارية.

هذه الفكرة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بـ «الفتح المبين والنصر المؤزر» اللّي حققه جلالة خادم الحرمين الشريفين وفاتح أولى القبلتين قبل مدّة حين أطاح بكل البوابات الإلكترونية اللّي نصبهن النتن ياهو على مداخل المسجد الأقصى..

لا أدري هل هو سعال أم عطاس من جلالته طيّر كل البوابات.. هم يقولون لا مش سعال ولا عطاس وإنما مكالمة هاتفية حين كان جلالة سلمان في رحلة ترفيهية في منتجعات طنجة في المغرب العربي.. ومن هناك «طيّر» بوابات نتن ياهو الإلكترونية.. شفتوا ازي؟! هيك هي القوة وإلا بلاش..

ألو.. مستر ترامب.. أترك اللّي في ايدك بالله.. واتصل على الفور بالود سيد الشغّال. أقصد نتن ياهو وقل له يرفع البوابات بتاعتو فوراً.. اسمع زين.. فوراً..