قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، إنه لم يكن ينبغي لترامب العفو عن مأمور شرطة سابق في أحد مقاطعات ولاية أريزونا، أدين بازدراء المحكمة في قضية ذات طابع عنصري.

وأعلن ترامب الجمعة، أنه سيعفو عن جو أربايو، الذي أدين الشهر الماضي بتهمة انتهاك أمر قضائي صدر عام 2011، يمنع عناصر الشرطة من اعتقال ركاب الدراجات النارية من الأصول اللاتينية لمجرد الاشتباه بأنهم مهاجرون غير شرعيين.

ويعتبر أربايو من السياسيين المتعصبين لسياسة مكافحة الهجرة.

وقال رايان في بيان في وقت متأخر يوم السبت: تقع على عاتق رجال تطبيق القانون مسؤولية خاصة باحترام حقوق الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية. علينا ألا نسمح لأحد بأن يعتقد بأن هذا العفو يقلص هذه المسؤولية.

وقال دوغ أندريس المتحدث باسم رايان "رئيس البرلمان لا يتفق مع قرار ترامب".

وانتقد جمهوريون بارزون آخرون قرار ترامب بالعفو عن أربايو، منهم النائب عن ولاية أريزونا السيناتور جون ماكين، وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش.

وكان أربايو (85 عاما) مناصرا صريحا لحملة ترامب الانتخابية، ويطالب الاثنان بسياسة أشد صرامة ضد الهجرة غير الشرعية.

ويملك ترامب بصفته رئيسا للبلاد صلاحيات واسعة لإصدار أوامر بالعفو. وقال ترامب إن أربايو أدين بسبب "قيامه بعمله".

وخسر أربايو حملته من أجل إعادة انتخابه مأمورا للشرطة في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا بعد 24 عاما في هذا المنصب.