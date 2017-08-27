حث مصدر في الحكومة البريطانية، الأحد، الاتحاد الأوروبي على عدم "المماطلة" في مفاوضات بريكست، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين في بروكسل بشأن خروج المملكة المتحدة.

وذكر المصدر "يجب على الطرفين أن يتمتعا بالليونة وبالإرادة في التوصل إلى تسويات، عندما يتعلق الأمر بحل خلافات بشأن بعض الموضوعات".

وأوضح: "كما سبق وقال الاتحاد الأوروبي، الوقت يمر وبالتالي يجب على كل من الطرفين عدم المماطلة".

وفي غضون ذلك، دعت وزارة بريكست في الحكومة البريطانية، المفوضية الأوروبية إلى إبداء "مزيد من الليونة" بينما يدفع المفاوضون البريطانيون باتجاه محادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية، بالتزامن مع الانفصال.

وأوضحت الوزارة أن المحادثات المتعلقة بخروج البلاد وبالشراكة الوثيقة والمميزة التي تريدها لندن في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي، موضوعان مترابطان جوهريا.

ومن ناحيته، أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تحقيق "تقدم كاف" بشأن 3 قضايا هي وضع مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وكلفة بريكست، والحدود المقبلة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، قبل البحث في مستقبل العلاقات التجارية بين لندن والاتحاد.

وقال مسؤول في الاتحاد لصحفيين الجمعة إن "هوة كبيرة جدا" تفصل بين "المكان الذي وصلنا إليه والمكان الذي نريد الوصول إليه"، مشيرا إلى "سطحية" في المفاوضات حتى الآن، وأضاف أنه "من غير المرجح" تحقيق "خطوات كبرى" في محادثات الأيام المقبلة.

وأكدت بريطانيا أنها أبدت "براغماتية" في سلسلة من المواقف في الأسابيع الأخيرة، حول العلاقات التجارية المستقبلية والحدود الإيرلندية وآليات تسوية الخلافات في مرحلة ما بعد بريكست.

وانتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بشدة المقترحات البريطانية في المفاوضات.

في سياق آخر أظهرت تجارب عملية أجرتها الشرطة البريطانية، أن الإرهابيين يمكن أن يخترقوا مبنى البرلمان خلال أقل من خمس دقائق ويقتلوا 100 من أعضائه، وفقا لصحيفة تلغراف نقلا عن مصادر أمنية.

ووفقا للصحيفة، أجرت الشرطة الاختبار السري لأنظمة الأمن التي تحرس مبنى البرلمان البريطاني خلال العطلة الصيفية، حتى لا يعلم غالبية البرلمانيين بنتائج هذه التجارب التي يمكن أن تزيد مخاوفهم.

وقد تمكن ضباط الشرطة، الذين لعبوا دور المهاجمين المتشددين، من الدخول بسهولة وسرعة إلى مبنى البرلمان عبر مجرى نهر التايمز القريب منه، والوصول إلى قاعة مجلس العموم بيسر، حيث تجري المناقشات الرئيسية بين النواب.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد احتاج المهاجمون المتسللون بين بداية "هجومهم" ووصولهم إلى مدخل قاعة مجلس العموم لأقل من خمس دقائق. و" أظهرت التجربة أن بإمكان المهاجمين قتل أكثر من 100 عضو من أعضاء البرلمان قبل التدخل الفاعل للقوى الأمنية" حسب الصحيفة.

وتفيد التقارير بأن "اختبار القوة" هذا جزء من التحقيق في الهجوم الذي وقع في مارس/آذار الماضي على جسر وستمنستر والهجمات على الشرطة خارج مبنى البرلمان.

ووفقا للصحيفة، أفضت نتائج الاختبار إلى صياغة عدد من التوصيات الأساسية الهادفة لتعزيز حماية البرلمان. وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تركيب حواجز واقية على النهر، لا تسمح للقوارب والسفن بالاقتراب من المبنى، وتكليف مجموعة خاصة من الحراس المسلحين الذين يخضعون حاليا للتدريب اللازم بمهمة حماية مداخل البرلمان من جهة النهر.