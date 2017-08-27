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رقم الخبر: 201347 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
حبس 3 دواعش تسلمتهم تونس من تركيا

حبس 3 دواعش تسلمتهم تونس من تركيا

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، سفيان السليطي، بأنه تم الجمعة، إيداع 3 عناصر إرهابية خطرة، تسلمتهم تونس من تركيا، في السجن.

وكانت السلطات التونسية قد تسلمت مؤخرا ثلاثة عناصر إرهابية مصنفة بالخطيرة جدا، من السلطات التركية، صادرة في شأنهم العديد من الأذون القضائية ومناشير التفتيش.

وكان السليطي قد قال، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قررت التمديد في فترة الاحتفاظ في حق 3 عناصر تم ترحيلهم في 13 أغسطس/آب من تركيا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العناصر من ضمن الأطراف الفاعلة في تنظيم "داعش".

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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