طالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية، النظام البحريني بتقديم معلومات عن المواطن "سيد علوي حسين العلوي" المختفي قسريا في البلاد، والكشف فورا عن مصيره والإفراج عنه.

وبعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومنظمة العفو الدولية، رسالة إلى الحكومة البحرينية طالبت فيها نظام المنامة بتقديم معلومات عن المواطن البحريني سيد علوي حسين العلوي، الذي أخفته السلطات قسرا لأكثر من تسعة أشهر دون أن تتكمن عائلته من معرفة مكان احتجازه والتهم الموجهة اليه أو صحته الجسدية.

ودعت هذه المنظمات، الحكومة البحرينية الى الكشف فورا عن مكان سيد علوي والإتهامات الموجهة ضده، والسماح له بالتواصل مع أسرته، والحصول على التمثيل القانوني والعلاج الطبي والإفراج عنه.