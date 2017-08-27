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رقم الخبر: 201345 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري يقضي على عناصر إرهابية في سيناء

الجيش المصري يقضي على عناصر إرهابية في سيناء

قتل 6 مسلحين وأصيب 4 آخرون، الجمعة، برصاص قوات الجيش المصري، في مداهمات أمنية للعناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء.

وذكرت صفحة المتحدث العسكري المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه جرى تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عثر بداخلها على أكثر من 350 عبوة ناسفة.

وأضافت أنه تم اكتشاف وتدمير 12 وكرا للعناصر التكفيرية، و7 سيارات و13 دراجة نارية، بالإضافة إلى تدمير نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

وتسعى القوات المصرية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يتبع "داعش" ويطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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