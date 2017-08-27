قتلت قوات صومالية بمشاركة جنود أمريكيين 10 صوماليين بينهم ثلاثة أطفال قرب العاصمة مقديشو، الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد ومسؤولون محليون قولهم: إن قوات صومالية تدعمها قوات أمريكية قتلت بالرصاص 10 صوماليين بينهم ثلاثة أطفال في قرية قرب العاصمة مقديشو يوم الجمعة.

وقال النائب ضاهر أمين جيسو: إن قرية باريري، التي تعرضت للهجوم وتقع في منطقة شبيلي السفلى على بعد 50 كيلومترا من العاصمة مقديشو، تشهد خصومة بين عشيرتين قويتين ومسلحتين جيدا.

وقال إن القتلى مزارعون حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم من جماعة مناوئة.

وقال علي نور نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى "هذه جثث مزارعين أبرياء".

وأكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا مشاركة جنود أمريكيين في الهجوم وقالت إنها تحقق في تقارير عن مقتل مدنيين.

لكن الجيش الصومالي قال إن العملية لم تسفر عن سقوط مدنيين، وإن جميع القتلى أعضاء في حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة.