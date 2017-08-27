قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح المري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة، أنه وبعد اختراق موقع قنا وبث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بدأت السلطات القطرية تحقيقا داخليا ودوليا حول هذه الجرائم، وطلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف.

وأشار إلى أن الجانب التركي أخبر القطريين بأنه ألقى القبض على خمسة أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق وأنهم يخضعون للتحقيق.

وأضاف أن وكلاء النيابة القطريين يتعاونون مع نظرائهم الأتراك لمتابعة التحقيق، ووعد بكشف المزيد من المعلومات حين توفرها.