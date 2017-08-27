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رقم الخبر: 201342 تاريخ النشر: آب 26, 2017 الوقت: 19:49 الاقسام: عربيات  
السلطات السعودية تهدم مسجد "عين الحسين" في بلدة العوامية

السلطات السعودية تهدم مسجد "عين الحسين" في بلدة العوامية

أقدمت السلطات السعودية على هدم مسجد "عين الحسين" الكائن في بلدة العوامية بعد اشتراطها على ولي المسجد مجيد النمر الموافقة على هدمه مقابل إطلاق سراحه بكفالة.

وأكدت الأنباء الواردة من العوامية أنه تم الانتهاء من هدم مسجد "عين الحسين"، بعدما كانت قد منعت إقامة صلاة الجماعة ورفع الآذان فيه.

وكانت السلطات قد منعت إمام الصلاة الشيخ تيسير النمر، شقيق الشيخ الشهيد نمر النمر، من الصلاة فيه بعد استدعائه وتعهّده بذلك، كما تم استدعاء مؤذن المسجد وأخذ تعهّد منه بعدم رفع الآذان فيه.

من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية إلى وقف ترحيل نحو نصف مليون إثيوبي، عقب إعلان المملكة خططا لطرد المهاجرين الذين يعيشون فيها بشكل غير قانوني.

وأضافت المنظمة أن 45 ألف إثيوبي فقط سجلوا لدى السلطات السعودية، وعادوا طوعا إلى ديارهم بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، بينما امتنع الآخرون لأسباب بينها الخوف من السلطات الإثيوبية.

 
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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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