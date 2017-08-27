أقدمت السلطات السعودية على هدم مسجد "عين الحسين" الكائن في بلدة العوامية بعد اشتراطها على ولي المسجد مجيد النمر الموافقة على هدمه مقابل إطلاق سراحه بكفالة.

وأكدت الأنباء الواردة من العوامية أنه تم الانتهاء من هدم مسجد "عين الحسين"، بعدما كانت قد منعت إقامة صلاة الجماعة ورفع الآذان فيه.

وكانت السلطات قد منعت إمام الصلاة الشيخ تيسير النمر، شقيق الشيخ الشهيد نمر النمر، من الصلاة فيه بعد استدعائه وتعهّده بذلك، كما تم استدعاء مؤذن المسجد وأخذ تعهّد منه بعدم رفع الآذان فيه.

من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية إلى وقف ترحيل نحو نصف مليون إثيوبي، عقب إعلان المملكة خططا لطرد المهاجرين الذين يعيشون فيها بشكل غير قانوني.

وأضافت المنظمة أن 45 ألف إثيوبي فقط سجلوا لدى السلطات السعودية، وعادوا طوعا إلى ديارهم بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، بينما امتنع الآخرون لأسباب بينها الخوف من السلطات الإثيوبية.