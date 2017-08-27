فيما مجاهدو المقاومة والجيش السوري على بعد 2 كلم من مرتفع حليمة قارة في القلمون

أقام لبنان الرسمي احتفالاً لمناسبة الذكرى الـ72 على تأسيس الأمن العام اللبناني، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المديرية العامة للأمن العام.

وكانت كلمة للرئيس عون أشار فيها الى "إننا نتهيّأ اليوم لاحتفال وطني قريب بتحرير بقعة غالية على حدودنا الشرقية من التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إليها".

وأضاف الرئيس عون "إنه كما تحررت جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك، نتطلع الى تحرير ما تبقى من أرض الجنوب من الاحتلال "الإسرائيلي"".

ووجه الرئيس عون تحية فخر الى العسكريين الذين أخرجوا من ظلمة الجرود فجراً، مؤكداً ثقة السلطة السياسية الكبيرة بهم.

كما نوه "بالدور الأمني والوطني الكبير الذي يضطلع به مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والإنجازات المتتالية التي حققها بملفات حساسة شهد لها الجميع"، مؤكّداً أن "الأمن العام أضحى نموذجاً يحتذى به رغم كل الأعباء التي ألقيت على عاتقه".

بدوره، اعتبر اللواء ابراهيم أنّ "لبنان وطن التنوع الروحي والثقافي والرائد بوحدته وتعدديته الحضارية في محيط يعاني همجية صهيونية وتطرفًا ارهابيًّا".

وأكد ابراهيم أنه "رغم السعادة التي نشعر بها الا انها تبقى منقوصة ما دام هناك رفاق لنا لا يزال مصيرهم مجهولاً"، واعداً "عائلات العسكريين المختطفين "أن لا يغفو لنا جفن حتى نكشف مصيرهم"، مؤكدًا "أننا اصبحنا قريبين من اقفال هذا الملف ولم ولن نوفر جهدا في السابق".

ولفت ابراهيم إلى "التهديدات "الاسرائيلية" المصحوبة بانتهاكات بحرية وبرية وجوية وخروقات تجسسية وإرهاب آتٍ من وراء الحدود، حيث يسطر الجيش بطولات هناك لاستعادة الارض بعدما أجمع اللبنانيون على دور المؤسسات العسكرية"، مشيراً إلى أن "ما أنجزته المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع باقي المؤسسات الامنية وعلى رأسها الجيش هو انجاز وطني عام".

من جهته، وزير الداخلية نهاد المشنوق قال "نقود تجربة صعبة على الجميع لنحاول إنقاذ ما بقي من الدولة ونبني عليه ونستعيد مؤسساتها وقدرتها على الحياة".

وأكد المشنوق أنّ" الانجارات التي تحققت في معركة الجرود شكلت نقطة تحول في مسيرة الأمن الوطني في لبنان"، لافتاً الى أن" الأهم هو اطمئنان اللبنانيين الى بعضهم البعض".

وعلى المستوى الأمني أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري والمقاومة اللبنانية باتا على بعد 2 كلم من مرتفع حليمة قارة في منطقة القلمون الغربي.

إلى ذلك، نشر الإعلام الحربي مشاهد لاشتباكات مباشرة يخوضها كل من الجيش السوري والمقاومة ضد تنظيم داعش في جرود الجراجير في نفس المنطقة، بالإضافة إلى خريطة تظهر تطور الوضع الميداني مع سير المعارك هناك.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن الجيش السوري وحلفاءه يتابعون العمليات في ريف دمشق الجنوبي الشرقي وقد سيطروا على ثلاثة مخافر حدودية مع الأردن قرب وادي حمود.

من جهة أخرى، أفاد المصدر بتحرير الجيش السوري نقاطاً هامة عدّة غرب منوخ وشمال السخنة في ريف حمص الشرقي.

وقال الإعلام الحربي على صفحته على موقع تويتر إنّ الجيش السوري قضى على أعداد من مسلّحي داعش في تلك المنطقة.

من جانبه أعلن الجيش اللبناني، أنه أثناء انتقال آلية عسكرية في جرود رأس بعلبك تعرضت الى إطلاق نار من جهة الإرهابيين ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.

وذكر الجيش اللبناني ـ في بيان مساء الجمعةـ أن قوات المدفعية والطائرات الحربية قصفت ما تبقى من مراكز تنظيم داعش في وادي مرطبيا واستهدفت تحركات الإرهابيين وتجمعاتهم ، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الإصابات في صفوفهم ، فيما تتابع القوات البرية تضييق الخناق عليهم ، والإستعداد القتالي لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية فجر الجرود.

وأوضح أن الفرق المختصة في فوج الهندسة العسكرية إستمرت في شق طرقات جديدة وإزالة العبوات والألغام والأجسام المشبوهة من مختلف المناطق التي حررها الجيش.