أصيب أحد عشر فلسطينيا برصاص العدو الصهيوني مساء الجمعة، خلال مواجهات اندلعت خلال قمع قوات العدو لمسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية بالضفة المحتلة.

مسؤول في حماس: تحرّكات إقليمية وعربية من أجل تحقيق المصالحة

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن القائمين على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في قرية كفر قدوم، يطالبون بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرة شبان وطفل (8 أعوام) بقدمه اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس للعلاج، فيما عولج بقية المصابين ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل القرية منذ ساعات صباح السبت، وفتشت سيارات المواطنين ودققت في هوياتهم، والتقطت صورا للهويات وللوحات تسجيل السيارات.

وفي سياق منفصل اختطف مستعربون، ليلة الجمعة، طفلا فلسطينيا، بعد أن أوسعوه ضربا في الشارع الرئيسي ببلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت عصر الجمعة في العيزرية مع قوات العدو الصهيوني، أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة لقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، بشكل كثيف.

من جانب آخر قال عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" ناصر الدين الشاعر إنّ هناك تحرّكات إقليمية وعربية تجري حاليّاً من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتَيْ "حماس" و"فتح" مشيراً إلى "تحرّكات قطرية وتركية واستعداد مصري وحراك في أكثر من منطقة من أجل ملف المصالحة".

وفي هذا الإطار لفت الشاعر إلى أن "ملفّات مهمة عدّة سيتمّ إنجازها قبل عيد الأضحى" معقباً بقوله "إن الفرص والظروف العربية والمحلية والعالمية مهيأة لصالح التوافق. وفي حال أضعنا الفرصة فإننا نستحق دخول موسوعة غينيس في إضاعة الفرص".

وأشار الشارع إلى أنّ "حماس" رأت ان التوجه إلى مصر يمكن أن يحسّن الوضع، وتابع "هذا تفكير مشروع، لكن التفكير الأفضل هو أن نفكر بالمصالحة الشاملة" واصفاً التفاهمات بين حماس ودحلان بـ"الحلول الجزئية والمؤقتة لا النهائية" متسائلاً عن "كيفية تنفيذ المصالحة إذا تصالحت حماس مع دحلان ثم اعترضت السلطة الفلسطينية على هذا الأمر؟".

ورأى الشاعر أنه "يجب حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتراجع الرئيس محمود عباس عن خطواته ضد القطاع بالتوازي ورزمة واحدة".

واستبعد النائب الفلسطيني "أن تضحي مصر بالشرعية والرئاسة وعلاقتها مع النظام السياسي من أجل اتفاقيات جانبية.

وكان الشاعر قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الشهر حيث تم استعراض الأوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني حيث أطلقت حماس مبادرة من نقاط عدّة أبرزها تراجع السلطة عن الإجراءات التي اتخذتها في القطاع والتي عدّتها "حماس" عقابية، لكنّ أي اتفاق لم يرَ النور حتى الآن.